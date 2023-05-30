العثور على جثة الفتى المفقود نتيجة السيول في الزرقاء

عمان – أعلنت مديرية الأمن العام، أن فرق البحث المتخصصة عثرت على جثة الفتى المفقود نتيجة السيول في محافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ طواقم مديرية الأمن العام من الدفاع المدني والشرطة التابعة لمحافظة الزرقاء يساندها فريق البحث والإنقاذ الدولي عملت منذ تلقي البلاغ على رقم الطوارئ الموحد 911، بالبحث والتفتيش وبشكل متواصل ولأكثر من 24 ساعة، عن الفتى المفقود بمنطقة السخنة في محافظة الزرقاء.

وبين الناطق الإعلامي أن العمل المتواصل للفرق المختصة والجهود الكبيرة التي بُذلت في عمليات البحث والتفتيش مكنتهم من العثور عليه متوفيا داخل مجرى سيل، لا سيما أن المنطقة التي تم البحث فيها تتجاوز الـ40 كيلو متراً.

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها على ضرورة عدم الاقتراب من برك تجمع مياه الأمطار نظراً لما تشكله من خطر على الأشخاص، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية والصحراوية من المملكة والتي تُعد من أكثر الأماكن لتجمع مياه الأمطار.

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