الجيش اللبناني يحرر سعودياً خُطف في بيروت امس الاول الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مصدر مطلع في الجيش اللبناني لـCNN، اليوم الثلاثاء، أن مخابرات الجيش حررت المخطوف السعودي وأوقفت بعض المطلوبين، في حين كشف الجيش أن اسم المخطوف هو مشاري المطيري.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان لاحق نشره عبر صفحته على موقع تويتر، تحرير المخطوف السعودي، مشاري المطيري.

وقال الجيش في بيانه: ” تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف”.

وأدلى قائد الجيش جوزيف عون بتصريحات في إيجاز إعلامي له أكد فيه التمكن من القبض على “خاطفي” المواطن السعودي.

وكان المطيري قد اختطف في العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، فيما أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن السلطات اللبنانية تعمل على تحريره من خاطفيه الذين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار، وذلك في تصريحات أدلى بها امس الإثنين.