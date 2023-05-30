اجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم الثلاثاء وغدًا

عمان – تكون الأجواء اليوم الثلاثاء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لهطول زخات من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد تكون مصحوبة بالرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ بعد غد الخميس ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا .

وتتأثر المملكة يوم الجمعة، بمنخفض جوي خماسيني وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات، وتسود اجواء مغبرة وحارة نسبيا الى حارة في اغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع فرصة لهطول زخات محلية من المطر في مناطق مختلفة من المملكة مصحوبة بالرعد احياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، غرب عمان 26 – 14، المرتفعات الشمالية 24 – 13، مرتفعات الشراة 23 – 12، مناطق البادية 29 – 17، مناطق السهول 28 – 16، الأغوار الشمالية 34 – 21، الأغوار الجنوبية 36 – 24، البحر الميت 35 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.