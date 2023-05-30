مصرع مستوطن إثر تعرضه لإطلاق نار، اليوم الثلاثاء، من مركبة فلسطينية قرب مدخل مستوطنة حرميش شمال طولكرم
أهم العناوين
جرينتش+2 10:55
أول المصائب.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد بعد فوز أردوغان، وتعدد التحذيرات من سياساته “غير المستدامة”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني