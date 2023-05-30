أنغام تحتفل بتحقيق أغنية «سيبك أنت» 1.5 مليون مشاهدة/ فيديو



القاهرة – احتفلت الفنانة المصرية أنغام بالانتشار الذي تحققه أغنيتها (سيبك أنت) التي طرحتها مؤخرا وتحقيقها قرابة المليون ونصف مشاهدة على يوتيوب بعد 11 يوما من إصدارها.

فقد حظيت الأغنية بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و487 ألفا و635 مشاهدة بعد 11 يوما من إصدارها، وفق آخر الإحصائيات اليوم الثلاثاء.

وواصلت أنغام اليوم الترويج لأغنيتها، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحتها بموقع “فيسبوك” ووضعت بوستر الأغنية، وأعربت عن سعادتها بتصدرها التريند لعدة أيام على التوالي.

وطرحت أنغام فيديو كليب الأغنية يوم 18 مايو الجاري عبر يوتيوب وهي كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال.

وكانت آخر أعمال أنغام الغنائية، أغنية “نسينا نعيش” التي طرحتها أواخر فبراير الماضي على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج عادل جمال.