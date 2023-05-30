أنغام تحتفل بتحقيق أغنية «سيبك أنت» 1.5 مليون مشاهدة/ فيديو

مصرع مستوطن إثر تعرضه لإطلاق نار، اليوم الثلاثاء، من مركبة فلسطينية قرب مدخل مستوطنة حرميش شمال طولكرم
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