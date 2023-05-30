أكراد سوريا بين نارين.. تصعيد عسكري تركي بعد فوز أردوغان بالرئاسة، أو تسوية مُحتملة على حسابهم بين أنقرة ودمشق

القامشلي – ميدل ايست اونلاين: يثير فوز الرئيس التركي، رجب أردوغان بولاية رئاسية ثالثة، مخاوف لدى أكراد سوريا الذين علقوا آمالا كبيرة على سقوطه في الانتخابات الرئاسية وإنهاء المعارضة التركية التي سبق لها أن نددت بتدخلات أنقرة الخارجية، طوال عقدين من حكمه، حيث رفع خلال العشرية الثانية منهما شعار القضاء على ما يسميه “الإرهابي الكردي”.

ويتحسب الأكراد للأسوأ بعد تجديد الأتراك لأردوغان ويستعدون لموجة هجمات جديدة قد تطالهم. وفي مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، يبدي مواطنون أكراد خشيتهم من تداعيات فوز الرئيس التركي بولاية رئاسية جديدة مع تهديده مرارا بشن هجمات ضد مناطقهم التي يعتبرها معادية له.

وكان قد فاز أردوغان الأحد بولاية جديدة إثر اقتراع شهد تنافسا غير مسبوق ليمدّد حكمه المستمر منذ عقدين حتى عام 2028، فيما فشل كيليتشدار أوغلو في استقطاب مزيد من الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات.

واستغل أردوغان تحالف خصمه غير الرسمي مع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لاتهامه بالعمل مع “إرهابيين”، إذ أنه يعتبر الحزب بمثابة جناح لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا ضد أنقرة منذ عقود وتصنّفه السلطات منظمة “إرهابية”.

وتصنّف أنقرة كذلك الوحدات الكردية في سوريا التي شكّلت رأس حربة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) “إرهابية”، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

ومنذ 2016، شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية داخل سوريا استهدفت أساسا المقاتلين الأكراد، وسيطرت مع فصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية واسعة.

وفي سوق المدينة الرئيسي في القامشلي، إحدى أبرز مدن الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، يتبادل أصحاب المحال التجارية أطراف الحديث حول نتائج الانتخابات التركية وتداعيات فوز أردوغان .

وتسيطر أنقرة على شريط حدودي واسع في سوريا بطول 120 كيلومترا. وأعلن أردوغان مرارا أنه يسعى إلى إقامة ما يطلق عليه “منطقة آمنة” بعمق 30 كيلومتران بينما دشنت تركيا في الفترة الأخيرة مشروعا سكنيا في المنطقة لتهيئة الظروف لما تسميع عودة طوعية للاجئين السوريين.

وتسود مخاوف من أن يرافق مشروع إعادة اللاجئين السوريين حملة عسكرية تستهدف المناطق الكردية، بينما ينظرون شق آخر من أكراد سوريا الجهود المصالحة بين أنقرة ودمشق بريبة ويعتقدون أن النظامين السوري والتركي قد ينخرطان في تسوية يدفع الأكراد ثمنها.

ويقول الخبير في الشأن الكردي، موتلو جيفير أوغلو إن “انتصار أردوغان هو بالتأكيد تطور سلبي للأكراد” لا سيما في سوريا، مرجحا أن يواجهوا في الفترة المقبلة “مزيدا من الضغوط وهجمات بطائرات مسيّرة وتمكين أكبر للمجموعات المسلحة” الموالية لأنقرة.

ويرى أن الأكراد “في وضع صعب أساسا وقد يزداد صعوبة لأن حكومة أردوغان ترى الأكراد بمثابة تهديد للأمن القومي”.

ويأتي فوز أردوغان فيما تشهد المنطقة تحولات دبلوماسية متسارعة، تشكّل سوريا أحد محاورها.

وقد شارك الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الحالي في القمة العربية في مدينة جدة السعودية، في خطوة توّجت تقاربا عربيا مع دمشق بعد عزلة استمرت أكثر من 11 عاما.

وتقود روسيا أبرز داعمي دمشق، جهودا لمحاولة لتطبيع العلاقات بين أردوغان والأسد اللذين جمعتهما صداقة وعلاقة عائلية قبل اندلاع النزاع. ورغم أنها لم تحرز تقدما بعد مع اشتراط دمشق انسحاب تركيا من الأراضي السورية، لكن عدة اجتماعات عقدت بين مسؤولين من البلدين، بحضور موسكو وطهران الداعمة بدورها لدمشق.

ويرى جيفير أوغلو في مساعي أردوغان “للمصالحة مع الأسد مصدر قلق آخر للأكراد في سوريا، إذ من المرجح أن تحدث تلك المصالحة على حسابهم”.

وفي حين يخشى أردوغان أن يقيم الأكراد حكما ذاتيا قرب حدوده، تصرّ دمشق على تقليص المكتسبات التي حققتها الإدارة الذاتية الكردية خلال سنوات النزاع، واستعادة السيطرة على أراض واسعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد تضم أبرز حقول النفط والغاز وسهول زراعية واسعة.

ويقول صالح مسلم، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا: “لا يمكن التكهن بتصرفات أردوغان ، لكن أي تقارب بينه وبين الأسد سيكون على حساب الكرد”، مضيفا “يبدو أنه سيستمر في سياسته السابقة وعلينا أن نكون مستعدين للاحتمالات كافة”، معتبرا أنّ “مخططه مبني على إبادة الكرد في كل مكان، ومنهم كرد سوريا إذا وجد إلى ذلك سبيلا”.