هيفاء وهبي تشعل الأجواء في حفل “ممشى أهل مصر”

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ألبوم الاثنين، صور حفلها في “ممشى أهل مصر” الذى أحيته أول أمس السبت، وذلك على حسابها بموقع إنستجرام، احتفالاً بالذكرى الأول لافتتاحه، وعلقت هيفاء على الصور: “سعيدة لكوني جزءًا من هذه الليلة الجميلة”، حيث أشعلت النجمة اللبنانية الأجواء بحضور عدد من نجوم الفن والاعلام.

وقد حضرت الحفل كوكبة من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنانة مى عمر، درة، لجين عمران، عبير منير، ساندى وإيناس على، هبة السيسى، إيناس النجار وشقيقتها سيوار، والإعلامية بوسى شلبى وحليمة بولند، حيث قدمت هيفاء باقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة على مدار أكثر من ساعة، من بينها أغنية “تيجي”، و”تملي ناجحة”، وشاغلة كل الناس”، وغيرها.

آخر أعمال هيفاء وهبي

هيفاء وهبى يعرض لها حاليا في دور السينما فيلم “رمسيس باريس” الذى انطلق في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و”مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد”، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

هيفاء وهبى تحدثت فى تصريحات صحفية عن الفيلم فقالت: “الحمد لله على نجاح الفيلم، فهذه تجربة كوميدية كنت أتمنى أن يتقبلها الجمهور، خاصة وأن شخصيتى فى الفيلم قريبة من شخصيتى الحقيقية، وتحديداً في خفة الدم”، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بسعادة أثناء تصوير الفيلم لأن الكواليس كانت تضم نجوما كبارا في عالم الكوميديا، حيث ساد جو أسرى وصداقة حميمة.