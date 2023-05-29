أخلاها شارون وقت الهروب من قطاع غزة.. العودة لمستوطنة "حومش" وجوارها تُعتبر المسمار الأخير في نعش حل الدولتين
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هيفاء وهبي تشعل الأجواء في حفل “ممشى أهل مصر”
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