أستشهاد "أشرف إبراهيم" برصاص العدو خلال حملة اعتقالات بالضفة، وسط اشتباكات واصابات في جنين والعروب ونابلس
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جرينتش+2 03:17
صفحة من التاريخ.. هتلر والحسيني وأكاذيب نتنياهو حول الابادة النازية
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