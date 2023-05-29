خلال لقائه بسلطان عُمان.. خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله، خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول بالشرق الأوسط، من بينها مصر، خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة. ففي مارس آذار، وضعت السعودية وإيران حدا لسنوات من العداء واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن سلطنة عمان وإيران، ستتعاونان من أجل تفعيل الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين.