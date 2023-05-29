تشكيل لوبي جديد في الكنيست لفرض السيادة على الأقصى

سيطلق أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لوبي جديد، تحت اسم “من أجل حرية اليهود في جبل الهيكل” (المسجد الأقصى)، بهدف السعي لفرض السيادة الكاملة عليه.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن اللوبي سيناقش أهمية الحرم القدسي في النسيج الصهيوني ومكانته في الوجود الإسرائيلي.

وأوضح القائمون على المبادرة بأن الغرض من هذا اللوبي الترويج “لحرم الهيكل” (المسجد الأقصى)، وعلاقته باليهود، كما يهدف إلى زيادة عدد المقتحمين للأقصى وتعريفهم بأهمية هذه الخطوات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مجموعات ضغط في الكنيست من أجل محاولة فرض السيادة على الأقصى. كما ذكرت الصحيفة العبرية.