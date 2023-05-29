المياه: 30 مليون م3 دخلت السدود خلال الـ 24 ساعة الماضية

عمان – قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إن الأمطار الهاطلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رفدت السدود بنحو 30 مليون متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الى 132,885مليون م3 من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,759 مليون م3 وبنسبة تخزين 47,33 بالمئة.

وقالت السلطة في بيان، إن الأمطار تركزت في سد الموجب، حيث دخل إليه 17 مليون متر مكعب لترفع التخزين فيه الى 100 بالمئة أي 24,718 مليون م3 وبدء فيضانه، وسد الوالة دخل إليه 10 ملايين متر مكعب لترفع تخزينه الى 14,07 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 56 بالمئة، وسد التنور دخل إليه 1,680 مليون متر مكعب لترفع تخزينه الى 7,596 مليون متر مكعب بنسبة 53 بالمئة.

وأشار البيان الى دخول كميات مياه من الفيضانات الى سد ابن حماد / الكرك صباح اليوم، وكذلك بدأ سد الوحيدي / معان بالفيضان بعد امتلائه بكامل طاقته التخزينية البالغة 750 الف متر مكعب، فيما توزعت كميات طفيفة على السدود الأخرى، باستثناء سد وادي العرب وزرقاء ماعين لم يسجل دخول أي كميات إليها.

وحول حجم الأمطار الساقطة من بداية الموسم، أوضح البيان، انه قد ارتفع الى 125,3 بالمئة من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 158,9 بالمئة من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي، حيث أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في محافظة العقبة/ القويرة 59,2 ملم، علما بان نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 79,5 بالمئة من المعدل العام، وان الأمطار شملت غالبية مناطق المملكة.

وأوضح أن معدل الهطول المطري خلال الساعات الـ 24 الماضية سجل في عمان معدلا بلغ 4,3 ملم أعلاها في صويلح 14,8ملم، البلقاء 6,9 ملم أعلاها في البقعة 21,6 ملم، مادبا 6,1 ملم أعلاها في ام الرصاص 22,7 ملم، الزرقاء 5,2 ملم أعلاها في العمري 17,4 ملم وجرش 0,4 ملم أعلاها في سوف 1,2 ملم والمفرق 4,1 ملم أعلاها في الصفاوي 22 ملم واربد 2,3 ملم أعلاها في الطرة 5,8 ملم وعجلون 1,3 ملم أعلاها في خربة الوهادنة 4,6 ملم والكرك 11,5 ملم أعلاها في جدعا 23 ملم والطفيلة 9 ملم أعلاها في الرشادية 11,8 ملم ومعان 23,9 ملم أعلاها في القويرة 59,2 وحميمة 36,9 ملم والعقبة 15 ملم أعلاها في الجفر 37,8 ملم والمدورة 26 ملم.

وأشار البيان الى أن نسبة الهطول الى المعدل طويل الأمد ارتفعت في معظم المناطق، حيث سجلت في محافظة العقبة 367,3 بالمئة ومحافظة معان 225,2 بالمئة واربد 125,9 بالمئة والزرقاء 121,9 بالمئة والمفرق 112,7 بالمئة والسلط 99 بالمئة والعاصمة عمان نحو 96 بالمئة وعجلون 93,1 بالمئة وجرش 63,6 بالمئة ومادبا 71,8 بالمئة والكرك 72,1 بالمئة والطفيلة 85 بالمئة والشوبك 65,3 بالمئة.

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