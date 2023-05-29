أستشهاد “أشرف إبراهيم” برصاص العدو خلال حملة اعتقالات بالضفة، وسط اشتباكات واصابات في جنين والعروب ونابلس

جنين 29-5-2023 وفا- استُشهد أسير محرر، اليوم الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد لـ”وفا”، باستشهاد الأسير المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم (38 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، فجر اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، وهو ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الشاب إبراهيم استشهد متأثرا بإصابته برصاصتين متفجرتين، واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

فقد اشتبكت مجموعات المقاومة مع قوات الاحتلال، في جنين ونابلس، لعدة ساعات تزامناً مع حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية، أن المقاومين اشتبكوا مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من المدينة، الليلة الماضية، وامتدت الاشتباكات حتى ساعات صباح اليوم الاثنين.

وأكدت المصادر أن المقاومين أعطبوا آلية لجيش الاحتلال من نوع “نمر” جراء استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص.

وأعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس أن مقاتليها أطلقوا صليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة تجاه جنود الاحتلال خلال الاقتحام.

وذكرت المصادر، أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات والاشتباكات.

وأطلق مقاومون النار تجاه آليات الاحتلال خلال تواجدها في منطقة “مثلث الشهداء” جنوب المدينة.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب مخيم عسكر شرق المدينة، وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات في المنطقة الشرقية.

وفي السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

اعتقالات

وقد اعتقلت قوات الاحتلال من جنين الشيخ وليد عارف جلامنة، ونجليه صهيب وقتيبة، وكلا من نورس تركمان غوادرة، وحسن حردان، وإبراهيم هصيص.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة مخيم عسكر شرق المدينة. وأصيب 15 مواطنًا بالاختناق بالغاز السام بعد مواجهات في مخيم عسكر، عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال يوسف منصور من نابلس، والمحرر سامر عابد، والمحرر أحمد الأقرع من قبلان جنوب المدينة.

وطالت الاعتقالات الشاب خالد عماد بني عودة بعد مداهمة منزله في مدينة طوباس.

وفي رام الله، اعتقلت المحررين الشقيقين محمد ومحمود نوح هريش من بلدة بيتونيا، وهما شقيقا المطارد لأجهزة السلطة أحمد هريش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر محمد صالح من دير أبو مشعل غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت الفتى علي أبو شهاب بعد مداهمة منزل عائلته.

وقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ يوسف أبو زنيد من دورا جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي قاسم غنيم (19 عاماً) من بيت حنينا شمال المدينة.

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