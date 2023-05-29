أستشهاد "أشرف إبراهيم" برصاص العدو خلال حملة اعتقالات بالضفة، وسط اشتباكات واصابات في جنين والعروب ونابلس
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جرينتش+2 03:16
أستشهاد “أشرف إبراهيم” برصاص العدو خلال حملة اعتقالات بالضفة، وسط اشتباكات واصابات في جنين والعروب ونابلس
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