إضطراب الحالة الجوية اليوم وغداً.. طقس مُغبر ورياح نشطة وأمطار غزيرة أحيانا وتحذيرات من إنعدام الرؤية بمناطق الصحراء
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جرينتش+2 03:06
وزارة الصحة تقرر العزل المنزلي لـ 27 مصابا بالحصبة في الأردن
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