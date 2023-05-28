لهذا السبب.. الجراح العالمي مجدي يعقوب يقبل يد أليسا/ شاهدوا

فاز اردوغان بموقع الرئاسة التركية، ولكن المعارضة بزعامة كيليتشدار أثبتت جدارتها وحظيت بثقة ما يُقارب نصف الناخبين
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