لهذا السبب.. الجراح العالمي مجدي يعقوب يقبل يد أليسا/ شاهدوا

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بالحفل الأخير الذي أحيته لصالح مؤسسة مجدي يعقوب للقلب السنوي الثاني، وعبرت خلاله عن الحب الكبير التي تكنه للشعب المصري.

وقالت إليسا خلال الحفل: “أنا مصرية الهوى. أحب كل الشعوب، ولكن الجميع يعرف اني كنت بالحياة السابقة فرعونية صغيرة”.

كما تفاعلت إليسا كثيرا مع حضور الجراح المصري مجدي يعقوب، الذي ظهر وهو يقبل يدها أثناء إحيائها حفل المؤسسة السنوي الثاني، الذي أقيم تحت شعار “ليلة من القلب”.

وقد حظي فيديو لقاء الفنانة اللبنانية والدكتور يعقوب بتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت خلال تأديتها لوصلتها الغنائية وهي تتوجه نحو المكان الذي يجلس فيه، ووجهت له التحية، فنهض الأخير من مكانه وبادر لتقبيل يدها، قبل أنه ترد عليه إلـيسا بقبلة على وجهه.

ونشرت إليسا مقطع فيديو تحية الدكتور مجدي يعقوب لها، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت: “ليلة من القلب”.

وكانت الفنانة قد عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الخيري، وتقديرها لكل الأعمال الإنسانية للدكتور يعقوب لمساعدة المرضى وتخفيف الألم عنهم.

وأضافت: “أحترم جدا المبادرات التي يسير بها الدكتور يعقوب والمراكز التي يقدم فيها خدمة الاستشفاء مجاناً للأطفال والناس، وأنا من كل قلبي جئت إلى مصر لإحياء هذه الحفلة الخيرية”.

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