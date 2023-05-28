غداً.. لقاء فريقي الوحدات والفيصلي على أرض فلسطين

من المقرر ان يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين، في المباراة التي تجري في فلسطين في افتتاح منافسات بطولة القدس والكرامة.

ويشارك الفيصلي والوحدات في البطولة كممثلين عن الكرة الأردنية إلى جانب فريقي جبل المكبر وهلال القدس الفلسطينيين.

وتأتي هذه المشاركة الأردنية كدعم أردني للكرة الفلسطينية بشكل خاص والرياضة الفلسطينية بشكل عام.

ويلعب الفائز من مباراة الفيصلي والوحدات مع الفائز من مباراة هلال القدس وجبل المكبر في اللقاء النهائي الذي يقام يوم 2 الشهر المقبل.

وكان فريقا الفيصلي والوحدات وصلا إلى فلسطين امس وباشرا التدريبات استعدادا لخوض غمار منافسات البطولة.

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