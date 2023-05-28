إضراب الحالة الجوية اليوم وغدا.. طقس مُغبر ورياح نشطة وأمطار غزيرة أحيانا وتحذيرات من إنعدام الرؤية بمناطق الصحراء

عمان – يتعمق اليوم الأحد، تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، ومعتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، خصوصا في المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 70كم/س في بعض المناطق.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم أحيانا على الطرق الصحراوية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

ووفق التقرير، يستمر يوم غدٍ الاثنين، تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وتبقى الأجواء مغبرة بوجه عام ومعتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، ولاسيما المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد ، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60كم/س في بعض المناطق، ومع ساعات الليل يتراجع تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجيا، وتتناقص كميات الغيوم وتخف سرعة الرياح.

وتكون الأجواء يوم الثلاثاء، معتدلة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع فرصة لسقوط زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء الأربعاء، معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 23 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 19، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الأغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت وخليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.

الأمن يدعو مستخدمي الطرق لتوخي الحيطة

وقد جددت مديرية الأمن العام، اليوم الاحد، تحذيراتها نتيجة الأحوال الجوية السائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي قد يتخللها هطولات مطرية وهبوب رياح محملة بالغبار والأتربة، في أجزاء متفرقة من المملكة وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

ودعت مديرية الأمن العام إلى أخذ الحيطة والحذر من احتمال تشكل السيول خاصة في جنوب وشرق المملكة، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

وحذّرت المديرية من الغبار الكثيف، لافتة إلى ضرورة التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية، والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية.

وأهابت المديرية بالمواطنين الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.