إضراب الحالة الجوية اليوم وغدا.. طقس مُغبر ورياح نشطة وأمطار غزيرة أحيانا وتحذيرات من إنعدام الرؤية بمناطق الصحراء
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جرينتش+2 09:35
إصابة شاب واعتقال 5 آخرين في عدة مناطق بالضفة الغربية
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