وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب عدم الاستقرار الجوي

أعلنت وزارة الإدارة المحلية، اليوم السبت، حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة بدءاً من صباح يوم غدٍ الأحد وحتى منتصف بعد غدٍ الاثنين، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي واحتمال تساقط أمطار غزيرة خاصة في جنوب المملكة.

وطلب رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية، أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.

ودعا العدوان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والداخلية، والقوات المسلحة الأردنية، والدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى، وتقديم الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.

كما طلب من المواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرف الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على أرقام الهواتف: 064631987، 064622372 للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

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