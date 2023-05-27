نادية مصطفى تتلقى تهاني النجوم بأغنيتها “يسلملي ذوقك”/ فيديو

حرصت باقة من نجوم الفن علي تهنئة الفنانة المصرية نادية مصطفي باطلاق أغنيتها الجديدة “يسلملي ذوقك” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، من خلال تسجيل صوتي تمت إذاعته بالمؤتمر،

ومن ابرز هؤلاء المهنئين الفنان وليد توفيق ، والفنان محمد ثروت ، والفنانة سميرة سعيد ، والفنان محمد الحلو ، والفنانة نبيلة عبيد ، والفنانة لبلبة ، والفنانة إلهام شاهين ، والفنانة يسرا .

وكانت قد طرحت المطربة نادية مصطفى أحدث أغانيها التي تحمل اسم “يسلملى ذوقهم” على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفى العسال، ومن إخراج رودينا حاطوم.

وقالت الفنانة نادية مصطفى خلال المؤتمر الصحفي الخاص بطرح أغنيتها الجديدة: انا سعيدة جدا بوجودي معكم وأعتز بفريق العمل الذي مثّل إضافة كبيرة لي وجعل عودتي عودة قوية، الملحن العبقري مصطفي العسال ، الذي أشكره من كل قلبي على احتوائه لي .

وأضافت: شكرا للشاعرة الجميلة نور عبد الله التي تمنيت أن أغني كلماتها عندما كنت أسمعها بالبرامج ، بالإضافة للمخرجة الجميلة رودينا حاطوم التي أشعرتني بقيمتي، وكنت أشعر أنني أتعامل مع أختي أو أمي فكانت مؤمنة بي جدا .

كما غازلت الفنانة نادية مصطفي زوجها الفنان أركان فؤاد، خلال المؤتمر الصحفي، حيث قالت: شكراً لجوزي وحبيبي وروحي وضهري وأستاذي، ربنا ما يحرمني منك بحبك أوي .

ومن جانبها قالت المخرجة رودينا حاطوم في المؤتمر: الحمد لله ردود أفعال الاغنية فاقت توقعاتى، خاصة أننى قدمت المطربة نادية مصطفى بشكل جديد نال اعجاب الجميع، وكل من شاهد الاغنية شعر أن نادية مصطفى مازالت فى شبابها، معربة عن سعادتها بالعمل معها .

وتقول كلمات الأغنية:

يسلملي ذوقهم اللي احنا ذوقهم

عاليين فى عينا ولا حد فوقهم

غاليين فى سوقنا غاليين فى سوقهم

وان غابوا ندعى الله يسوقهم

هما اللي الدلع يبقالهم لايق

بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق

هما وبس لقلبي شقايق

دول موصوفين لدوايا

فينا عشمهم وعشمنا فيهم

ومهما غبنا نيجي نلاقيهم

وان غابوا عمر ييجوا يلاقونا

على ماسابونا بحطة أيديهم

وكان مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، قد استضاف الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في حفل غنائي كبير، مؤخراً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة، وقدمت نادية مصطفى باقة متنوعة من أشهر الأغاني منها، “احلف بسماها”، “مسافات”، “الصلح خير”، “ألف ليلة”، “أهواك”، “يحلها الحلال”، “سلامات”، “لولا الملامة”، “قولها أنت”، “جاي في إيه”،و “شدوني عينيك”.