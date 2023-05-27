أردوغان يلدغ بوتين.. وزارة الخارجية الروسية تعلن ان إرسال أسلحة تركية إلى كييف يتعارض مع وساطة أنقرة لوقف إطلاق النار
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جرينتش+2 05:27
دراسة.. أسباب أزمة المشروع التحرري الفلسطيني، وإمكانية تجاوزها
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