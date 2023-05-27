الليرة التركية تسجل مستوىً قياسياً في الانخفاض، تخوفاً من فوز أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية غداً الاحد
أهم العناوين
جرينتش+2 11:22
بعدما أغتصبت حصة مصر من مياه النيل.. سلطات الحبشة تقتل مسلمين في أديس أبابا خلال مظاهرة ضد تدمير المساجد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني