حسين الجسمي يشارك بحفل زفاف الأمير حسين ويطلق اغنية جديدة/ فيديو

يحي الفنان الإماراتي، حسين الجسمي حفلة غنائية في المدرج الروماني في عمان، يوم الثالث من حزيران المقبل، بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وقال الفنان الجسمي عبر تويتر: “من الإمارات نوصلكم ونشارك الشقيقة الأردن وشعبها الحبيب الفرحة الكبيرة بالحسين ورجوة الله يسعدهم ويهنّيهم… سنحتفل معاً ونتشارك الفرحة ونفرح بالحسين معكم أهلنا وأحبابنا في المدرج الروماني عمان مساء يوم 3 يونيو/حزيران 2023 “.

وقالت الشركة الموزعة لتذاكر الحفل، إن حفل الجسمي “مجاني” ومهدى من دولة الامارات العربية المتحدة.

الجسمي يطلق اغنية «عطني يديك»

ويواصل المطرب الجسمى طرح أغنياته ضمن خطته لموسم صيف 2023، حيث كشف، اليوم الجمعة، عن أغنية جديدة، من رؤيته الموسيقية وألحانه.

وقد جاءت أغنية حسين الجسمي الجديدة بعنوان «عطني يديك»، مجدِداً تعاونه مع أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ومع الموزع الموسيقي زيد نديم.

الأغنية الجديدة لـ حسين الجسمي تأتي متناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، وتم طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعلى جميع المنصات الإلكترونية الموسيقية.

ونقتبس من كلمات الأغنية ما يلي..

«عطني يديك أسافر وياك

يامن فوادي يطلب رضاك

رحلة بدونك مالها ذوق

وقلبي ملكته بكف يمناك

وانا الذي بك دوم مفتون

ومرخص نظر عيني لعيناك

يا أجمل بشر موجود في الكون

ما مرني فالخود شرواك».