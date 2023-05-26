بعد افتضاح جوهر الصهيونية عالمياً بوصفها حركة عنصرية.. أدارة بايدن تطلق "اول أستراتيجية لمكافحة معاداة السامية"
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اليوم.. 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
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