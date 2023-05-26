أجواء معتدلة اليوم الجمعة، ومغبرة ومتقلبة حتى الاثنين

عمان – تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتؤدي إلى إثارة غبار خفيف خاصة في المناطق الصحراوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء مغبرة بوجه عام، وتكون حارة نسبياً إلى حارة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ولفترة محدودة يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق.

ويتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي الأحد، وتنخفض درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/س في بعض المناطق.

وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد خاصة في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 16، وفي مرتفعات الشراة 25 – 14، وفي مناطق البادية 31 – 17، وفي مناطق السهول 28 – 19، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية.

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