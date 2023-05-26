بعد افتضاح جوهر الصهيونية عالمياً بوصفها حركة عنصرية.. أدارة بايدن تطلق "اول أستراتيجية لمكافحة معاداة السامية"
أهم العناوين
جرينتش+2 12:35
أجواء معتدلة اليوم الجمعة، ومغبرة ومتقلبة حتى الاثنين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني