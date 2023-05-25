صفاقة..أحزاب شيعية عراقية تشجب ترخيص حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، وتطالب بمراجعة العلاقة بين عمان وبغداد
أهم العناوين
جرينتش+2 05:57
تمهيداً للتطبيع مع العدو.. السعودية تستبدل المواد المدرسية المعادية للصهيونية بالترويج لـ “التسامح والسلام”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني