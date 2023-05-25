زيلينسكي يلعب بدمه.. الأمن الروسي يحبط محاولة دبرتها المخابرات الأوكرانية لتخريب محطتين نوويتين في يوم النصر

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تمكن من إحباط عملية تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية كانت تستهدف محطتين للطاقة النووية يوم 9 مايو.

وقال مكتب الاتصال التابع لجهاز الأمن الفدرالي إنه تم اعتقال عنصرين من المجموعة كانا يستعدان لتخريب محطة الطاقة النووية، واثنين من المتعاونين معهما.

وأضاف مكتب الاتصال في بيان أن “جهاز الأمن الفدرالي الروسي أحبط هجوما إرهابيا على منشآت الطاقة النووية، والذي تم التخطيط له من قبل جهاز المخابرات الأوكرانية، عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى”.

وأوضح أن “مجموعة إرهابية تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالي الضغط، في لينينغراد وكالينين”.

ووفقا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي فإن هذه الخطة كانت تهدف إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال.

وفي التفاصيل، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط الهجوم الإرهابي الذي خططت له المخابرات الأوكرانية في يوم النصر الماضي على محطات الطاقة النووية في لينينغراد وكالينين، أي تفجير أكثر من 30 عمود كهرباء لنقل الطاقة لمحطات الطاقة النووية هذه.

وجاء في التقرير أن “جهاز الأمن الفيدرالي الروسي منع هجومًا إرهابيًا على منشآت للطاقة النووية خططت له الاستخبارات في أوكرانيا”.

كما أشار الجهاز إلى أنه عشية يوم النصر، قامت مجموعة تخريبية وإرهابية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني “بمحاولة لتفجير أكثر من 30 عمود كهرباء لخطوط الطاقة عالية الجهد في محطات الطاقة النووية في لينينغراد وكالينين.”

هذا، وفقًا لخطة المخابرات الأوكرانية، “من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية ويسبب أضرارًا اقتصادية خطيرة لروسيا ويمس بسمعتها”.

يقول التقرير: “تمكن الإرهابيون من تفجير أحد الأعمدة الأربعة لخط نقل الطاقة في محطة لينينغراد للطاقة النووية وتلغيم 4 وزرع العبوات الناسفة تحت 7 أخرى لمحطة كالينين للطاقة النووية”.