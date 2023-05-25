“بترا” تحدث موقعها الإلكتروني بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال

عمان 25 أيار(بترا)- حدثت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ظهر اليوم الخميس، على ذات العنوان (www.petra.gov.jo)، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد استقلالها السابع والسبعين.

ويأتي تحديث الموقع الإلكتروني للوكالة؛ وهو السادس منذ إطلاقه في العام 1997، بجهود كوادرها الهندسية والفنية، وفي إطار خطتها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وحرصها المستمر على استثمار كل ما هو متاح لتقديم منتجها الإعلامي المتنوع بطريقة تمكن المتصفح والزائر من سهولة الوصول للخبر والبحث في الموقع.

وتسهم النسخة في تحسين أداء الموقع وتصفحه، ويساعد على الوصول إلى الأخبار المؤرشفة بطريقة أسهل وأسرع وتدعم تحميل الصور والفيديو والإنفوجرافيك بجودة عالية، وتتيح الوصول إلى التصنيفات والنوافذ الإخبارية بكل سهولة، والوصول إلى منصات الوكالة الأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي، مثلما توفر مستوى متقدما من الحماية.

كما تتيح النسخة المحدثة والمخصصة للهواتف الذكية سهولة تصفح الموقع والقراءة والانتقال بين تصنيفاته ونوافذه، وتقدم خيارات متعددة لتصفح قوائم الأخبار اليومية والأسبوعية؛ بما يراعي احتياجات متلقي الخدمة على اختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ويمكنهم من استخدام المواد الإخبارية وإعادة مشاركتها على جميع المنصات الرقمية.

وأكدت مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين، حرص بترا على مواصلة عملية التحديث والتطوير لجميع منصاتها وحساباتها على شبكة الإنترنت، وصولا إلى أكبر عدد ممكن من الزوار والمتابعين داخل وخارج المملكة، والتواصل مع شركائها، بما يلبي طموحات الوكالة وتطلعاتها نحو إعلام وطني معاصر يواكب ما تشهده المملكة من تحديث مستمر في جميع المجالات.

وقالت إن عملية التحديث والتطوير للموقع الرسمي للوكالة ومنصاتها المختلفة على شبكة الإنترنت، تواكب ما تشهده بترا في زيادة منتجها الإخباري اليومي، وما تقدمه من تنوع يلبي اهتمامات الشركاء ومتلقي الخدمة، وفق أعلى معايير المهنية والمصداقية والدقة.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استضافت أخيرا لقاء للشركاء تم خلاله الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، لعكسها ضمن خطط الوكالة وبرامجها التطويرية على صعيد المنتج الإعلامي ووسائل تقديمه الجمهور.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة 0