صفاقة..أحزاب شيعية عراقية تشجب ترخيص حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، وتطالب بمراجعة العلاقة بين عمان وبغداد
أهم العناوين
جرينتش+2 05:57
“بترا” تحدث موقعها الإلكتروني بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني