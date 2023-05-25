صفاقة..أحزاب شيعية عراقية تشجب ترخيص حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني، وتطالب بمراجعة العلاقة بين عمان وبغداد
أهم العناوين
جرينتش+2 05:56
“إردوغان ليس خيارنا”.. حزبا “الشعوب الديمقراطي” و”اليسار الأخضر” الكرديان يعلنان دعم كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني