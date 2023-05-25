أجواء معتدلة في المرتفعات اليوم الخميس، وحارة في باقي المناطق



عمان – تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

أما السبت، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء مغبرة وحارة نسبيا إلى حارة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ولفترة محدودة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق.

ويتعمق الأحد، تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في باقي المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13، وفي مرتفعات الشراة 25 – 12، وفي مناطق البادية 31 – 17، وفي مناطق السهول 29 – 14، وفي الأغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.

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