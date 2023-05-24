تدويخ أبن سلمان.. القناة "12" العبرية تزعم إجراء مهاتفات بينه وبين نتنياهو، و"هنغبي" مستشار الأمن الإسرائيلي ينفي ذلك
أهم العناوين
جرينتش+2 11:55
وزير الخارجية التركي يعلن أن بلاده قررت تشكيل لجنة لإعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات مع سوريا.. ولكن !!!
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني