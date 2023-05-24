وزير الخارجية التركي يعلن أن بلاده قررت تشكيل لجنة لإعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات مع سوريا.. ولكن !!!

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده قررت تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات مع سوريا، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام.

وقال الوزير التركي، في تصريحات لصحيفة “حرييت”، اليوم الأربعاء، إنه “تقرر تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق”.

وأضاف جاويش أوغلو “ستجتمع هذه اللجنة خلال أيام لبدء عملها”.

المقداد يؤكد وجود فرصة للعمل المشترك

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد أكد في وقت سابق، أن تركيا وسوريا لديهما الفرصة للعمل المشترك لتحقيق تطلعات شعبي البلدين.

وأضاف المقداد “تجمع سوريا وتركيا حدود طويلة وأهداف ومصالح مشتركة، ونعتقد أنه على الرغم من كل سلبيات السنوات الماضية، فإن البلدين لديهما فرصة للعمل بشكل مشترك”.

وأكد الوزير السوري أن دمشق منفتحة على الحوار مع أنقرة، باعتباره السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أن ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

عندما قرأ الأسد أفكار أردوغان

جدير بالذكر انه بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بات تركيز سوريا يتجه نحو ترميم علاقاتها الخارجية التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال الأزمة الداخلية. لكن بغض النظر عن العداء التاريخي لنظام الاحتلال الصهيوني ، لا تزال هناك قضية مهمة على الأرض لحل جميع التوترات في علاقات سوريا الإقليمية ، وهي الخلافات مع تركيا.

وعلى الرغم من أنه تم خلال الأشهر الماضية اتخاذ خطوات جيدة وفعالة للغاية في شكل محادثات ثلاثية ورباعية الأطراف في موسكو (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) في حل عقدة العلاقات العدائية بين البلدين الجارين ، بل هناك تكهنات جدية حول إمكانية لقاء وشيك بين رؤساء الجانبين ، لكن بعض الأدلة تكشف أنه لا تزال هناك مسافة كبيرة للتحول الكامل في العلاقات بين سوريا وتركيا.

فبينما طالبت دمشق مرارًا أنقرة بالانسحاب من المناطق المحتلة شمال سوريا وإنهاء الوجود العسكري غير المشروع في هذه المناطق ، وكان من المتوقع إجراء مفاوضات سياسية مباشرة واجتماعات عديدة بين الطرفين. وأكد مسؤولو البلدين أن العقبات في هذا الاتجاه تجب إزالتها ،الا ان الأدلة الدامغة تظهر استمرار السلطات التركية في رفض هذا الطلب بأعذار مختلفة والإصرار على استمرار الأنشطة العسكرية في سوريا.

فقد أكد أردوغان مؤخرًا، في مقابلة مع CNN، أن بلاده لا تنوي سحب قواتها من سوريا وأنهم سيبقون في البلاد. وزعم الرئيس التركي الحالي أن سبب بقاء القوات التركية في سوريا هو أن “التهديد الإرهابي ضد بلدنا [من سوريا] لا يزال قائماً. والسبب الوحيد لوجودنا العسكري في سوريا هو محاربة الارهاب “.

كما أصر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على استمرار هجمات الجيش التركي على شمال سوريا والعراق في مؤتمر بعنوان “مكافحة الإرهاب وسوريا”، واعتبر معارضي الوجود العسكري التركي في شمال العراق وسوريا مغفلين ، وادعى أنه لو لم تكن تركيا قد منعت إنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا ، لكانت الآن مشكلة كبيرة لا يمكن السيطرة عليها ومواجهتها. إضافة إلى ذلك ، انتقد موقف بعض السياسيين الأتراك في أجواء الحملات الانتخابية والتشكيك في الخطط العسكرية التركية داخل وخارج هذا البلد ، واتهمهم بإلحاق الأذى الشديد بتركيا بسبب طموحاتهم الشخصية وأهدافهم السياسية.

مماطلة أردوغان بعد انتصاره في الانتخابات

ما لا شك فيه أن إصرار تركيا على استمرار الوجود العسكري المحتل في سوريا يتعارض مع مغزى محادثات خفض التصعيد مع دمشق في الأشهر الأخيرة ، والمواقف المتكررة لرجال الدولة السوريين بشأن ضرورة احترام تركيا لقرار مجلس الأمن والتأكيد على سلامة أراضي هذا البلد وسيادته الوطنية والانسحاب غير المشروط للجيش التركي ، وبطبيعة الحال لا يمكن لأردوغان أن يتجاهل التأثير السلبي لمواقفه على عملية التفاوض. لذلك ، بينما كان أردوغان يسعى بشدة لترتيب لقاء مباشر مع بشار الأسد خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات حيث كان متعطشًا جدًا لتطبيع العلاقات مع دمشق ، بدأ الآن مماطلة جديدة بعد فترة وجيزة من الانتخابات والتي لها سبب واضح من المحتمل أنه مرتبط بنتائج الانتخابات.

عندما أظهرت استطلاعات الرأي أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية كانا في موقف غير مواتٍ في الانتخابات، أصر أردوغان على وقف التصعيد مع الحكومة السورية ، بل طلب مساعدة حلفاء سوريا ، إيران وروسيا ، من أجل تحقيق ذلك. حيث كان حزبه الحاكم معرض لخطر فقدان السلطة، والسبب الرئيسي في ذلك هو الظروف الاقتصادية الحرجة لتركيا في السنوات الأخيرة واستياء المواطنين من هذه القضية. في مثل هذه الحالة ، فإن انتقادات المعارضة الحادة لسياسة أردوغان الخارجية المسببة للتوتر في سوريا ، والتي أدت إلى تدفق ملايين اللاجئين إلى تركيا ، حيث قالت بأن رحيل 3.5 ملايين لاجئ سيخلق متنفساً أجل اقتصاد تركيا المريض ، ما دفع أردوغان إلى أخذ هذا الأمر والوعد بتنفيذه، واندفع مع سياسييه إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة السورية.

ومع ذلك ، فإن الانتصار المثير للإعجاب الذي حققه حزب العدالة والتنمية في البرلمان وتفوق أردوغان النسبي على كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى من الانتخابات ، على عكس معظم استطلاعات الرأي ، هو أمر ربما يكون قد خفف رغبة أردوغان للعودة إلى مفاوضاته السابقة.

لا يزال أردوغان بيد الأسد

في غضون ذلك ، حتى لو نجح أردوغان في ارتداء عباءة الرئاسة التركية مرة أخرى ، فقد قطع وعدًا كبيرًا بشأن عودة 3.5 ملايين لاجئ سوري في المستقبل القريب ، وهو ما لا يمكنه التخلي عن تنفيذه ، وبطبيعة الحال ، عودة اللاجئين دون تنسيق وتعاون من الحكومة السورية تبدو مستحيلة. من ناحية أخرى ، من الواضح أن السياسة السابقة لإحداث أزمة في سوريا قد فشلت تمامًا وأن الرأي العام التركي لم يعد يدعم مغامرات أردوغان في سوريا.

إضافة إلى ذلك ، عاجلاً أم آجلاً ، ستواجه أنقرة حقيقة أن سوريا ، بعد عودة دمشق إلى الجامعة العربية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية ، ستسعى إلى استخدام هذه القدرة السياسية الجديدة للتنديد الدولي لاستمرار الاحتلال التركي الذي يعتبر عامل اخلال بالاستقرار السيادي السوري ويدعم الإرهاب.

في هذا الصدد ، وفي الاجتماع الأخير لجامعة الدول العربية في جدة ، والذي كان له لون مختلف عن اجتماعات السنوات الماضية، قام الرئيس السوري بتعداد التهديدات المشتركة الحالية والمستقبلية للدول العربية، وأشار بشكل خاص إلى التدخل الأجنبي والعثمانية الجديدة للحكومة التركية، واعتبرهما تهديدين كبيرين، وهو موضوع يظهر أن دمشق لا تزال غير واثقة من أهداف أنقرة ونواياها.. ذلك لإن الدرس الذي تعلمه الأسد، منذ عقد من التعامل مع أردوغان شخصيًا والمواقف الأخيرة للسلطان التركي، قد كشف بوضوح سبب تردد الرئيس السوري في مصافحته خلال هذه الفترة.