طقس ربيعي معتدل الحرارة اليوم الاربعاء وغدا وبعده

عمان – تكون الأجواء اليوم الأربعاء، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لسقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة لفترة محدودة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر.

وتكون الأجواء يوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق ولاسيما مناطق البادية.

ويطرأ السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام وحارة نسبيا في في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار.

وتتراوح درجة الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 32 – 18، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

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