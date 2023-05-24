حضور حفل نجوم العرب بزفاف الامير حسين لحاملي التذاكر فقط

عمان – قال مصدر مطلع إن دخول فعالية حفل نجوم العرب الذي سيقام في إستاد عمان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، هي لحاملي التذاكر فقط.

ويشارك في الحفل فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

وسيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 أيار، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، وفقا لما قال المصدر، مطالباً المسجلين بالحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع بعدها دخول المركبات إلى المدينة الرياضية

كما تتوافر حافلات نقل مجانية لحاملي التذاكر من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5-6.30 مساء.