تدويخ أبن سلمان.. القناة "12" العبرية تزعم إجراء مهاتفات بينه وبين نتنياهو، و"هنغبي" مستشار الأمن الإسرائيلي ينفي ذلك
أهم العناوين
جرينتش+2 11:55
تامر حسني بين بسمة بوسيل وهالة عمر وجليلة المغربية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني