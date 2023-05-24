تامر حسني بين بسمة بوسيل وهالة عمر وجليلة المغربية

عاد الفنان المصري، تامر حسني ليكون محل جدل كبير مرة أخرى بعد ظهوره في حفل زفاف مديرة السوشيال ميديا الخاصة به، هالة عمر.

بسمة بوسيل طليقة تامر حسني نشرت صورة من حفل الزفاف ظهر فيها تامر برفقة العروس، وعلقت عليها عبر حسابها على إنستجرام قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

هجوم بسمة بوسيل فسره الجمهور في سياق أن هالة عمر ربما هي من تسببت في تدمير علاقة بسمة وتامر وطلاقهما.

وبالعودة قليلا للوراء، وبعد طلاق بسمة وتامر مباشرة، كانت أصابع الاتهام تشير إلى أن البلوجر المغربية جليلة هي من كانت سببا في انفصالهما، بعد ما خرجت وتحدثت عن قصة حب قديمة قالت إنها كانت تجمعها بـ تامر حسني، وإنها كانت برفقته قبل زواجه من بسمة بوسيل بيوم واحد.

واليوم، وبعد هجوم بسمة بوسيل على هالة عمر، فقد اعتبرت جليلة المغربية أن هذا يبرئ ساحتها مما نسب إليها في وقت سابق، من أنها كانت السبب في طلاق تامر وبسمة بوسيل.

جليلة كتبت اليوم عبر حسابها على إنستجرام: الحمد لله فقد ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقًا، حسبي الله ونعم الوكيل، في كل من ظلمني وقال ما ليس فيني”.

وأضافت: “الحمد الله أن الحق بان وعرفتوا إني مالي أي علاقة بالموضوع نهائيًا، تعرضت لجميع أنواع السب والشتم والقذف بموضوع أنا بريئة منه، ورب العالمين أظهر الحق وبين الحقيقة أمامكم، عشان ما ترجعوا تظلموني وتعرفوا أن الظلم ظلمات”.

وبعد هجوم بسمة بوسيل تصدر اسم هالة عمر مؤشرات البحث عبر محرك جوجل، وسرعان ما تساءل الجمهور عنها ومعرفة من تكون.

وهالة عمر هي المسؤولة عن إدارة السوشيال ميديا التابعة للفنان تامر حسني منذ سنوات كثيرة، وتعد هالة عمر من أكبر المعجبين بتامر حسني منذ طفولتها.

فقد بدأت عملها مع نجم الجيل في سن الـ 14 عامًا بعدما لفت انتباه تامر حبها الشديد ودفاعها المستمر عنه، كما أن زوج هالة عمر قد طلبها للزواج من تامر حسني.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

جدير بالذكر ان الفنانة بسمة بوسيل قد فاجأت جمهورها ومتابعيها، قبل نحو شهر، بإعلان طلاقها رسميًا من الفنان تامر حسني.

وكتبت بسمة بوسيل، عبر حسابها بموقع إنستجرام: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق.. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني».

ووقتها رد تامر عليها عبر «ستوري انستجرام» قائلًا: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بينا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير.. عشرة 12 عامًا مش هينة، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ، والصديق والسند في حفظ الله».

ومن المعروف ان تامر حسني كان متزوجاً من بسمة بوسيل منذ عام 2012، ولديه منها ثلاثة أبناء “أدم”، “ إمايا”، “تاليا”.

وفي وقت سابق، تحدث تامر، في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن سر حبِّه لزوجته المطربة المعتزلة بسمة بوسيل قائلًا: بسمة كانت تحتفظ بصوري في غرفتها، وكان عندها حلم منذ صغرها، وتابع: “جابت لي كشكول فيه صوري، وكانت بتتعامل معايا كأني خطيبها أو زوجها المستقبلي وكاتبة لي كلام حب”.

وأضاف تامر حسني خلال ذلك اللقاء: “رأيتها في حفل غنائي لي في المغرب وكان الموقف عاديًا، ولكن هي لديها طاقة وصدق وحالة حب لشخص، وكانت تتمنى الغناء برفقتي”، مضيفاً: “قالت لي خلاص، أنا مش عايزة أغني.. أنا كان نفسي أغني علشان أقف أغني معاك أو أقرب لك”.