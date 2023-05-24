تنبح ولا تجرح.. اسرائيل تعلن اعتزامها قرب ضرب منشآت إيران النووية، وايران تؤكد ان ردها سوف يتجاوز كل الخطوط الحمراء
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الوحدات يتفوق على الجليل ضمن بطولة درع المئوية
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