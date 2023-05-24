الوحدات يتفوق على الجليل ضمن بطولة درع المئوية

نجح فريق الوحدات بالتفوق على نظيره الجليل في اللقاء الذي أقيماليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من درع المئوية لكرة القدم.

وتفوق الوحدات في اللقاء الذي جمعه مع الجليل على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن اليوم الأول للجولة الثالثة من درع المئوية لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، سجلهما بلال الداود في الدقيقة 8 لصالح الجليل، فيما عدل الوحدات النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق مهند أبو طه، ليرفع النتيجة حسان الزحراوي في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده إلى 7 نقاط متقاسما الصدارة مؤقتا مع الرمثا، فيما تجمد رصيد الجليل عند نقطة في المركز العاشر.

ويلتقي غدا الأربعاء معان وشباب الأردن، فينا يلتقي في اللقاء الثاني السلط والفيصلي.

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