الشاباك يعتقل شاباً من أم الفحم بتهمة التخطيط لعملية تفجيرية

اعلن جهاز الأمن الداخلي في اسرائيل “الشاباك” اعتقال محمد نادر محاجنة ، 20 عاما ، من سكان مدينة أم الفحم في فلسطين المحتلة عام 1948 ، للاشتباه في تجنيده من قبل حماس لتنفيذ عملية تفجيرية باستخدام عبوة ناسفة داخل حافلة على خط الخضيرة.

وتحت بند سمح بالنشر، فقد تم اعتقال محاجنة قبل عدة أسابيع في عملية نفذها الشاباك بالتعاون مع شرطة اسرائيل، وجرى تقديم لائحة اتهام ضده.

ووفقا لادعاء الشاباك، فقد “اعتُقل وبحوزته مواد تم استخدامها للتواصل مع حركة حماس في قطاع غزة، وتبين خلال التحقيق معه أنه يخطط لعملية تفجيرية، إذ قام بجمع معلومات عن أماكن لتنفيذها بينها أماكن مكتظة بالسكان ومواقع أمنية”.

وزعم الشاباك أنه “في النهاية وحسب التعليمات التي تلقاها محمد محاجنة من حماس فقد خطط لتنفيذ هجوم قاتل على خط الحافلة رقم 921 في منطقة الخضيرة، وقام بعدة إجراءات لتنفيذ الهجوم قبل اعتقاله”.

وأضاف أنه “في 9 أيار/ مايو 2023، تم تقديم لائحة اتهام ضد محمد محاجنة، تتهمه بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة”.