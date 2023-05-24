اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات على الأقصى

تعقد منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من الأردن وفلسطين.

وعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بزعامة بنيامين نتنياهو، الأحد، اجتماعه الأسبوعي في أحد الأنفاق التي تحفرها إسرائيل أسفل حائط البراق في القدس المحتلة، كما قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.