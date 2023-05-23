محكمة جنايات جرش تغلّظ عقوبة شاب هتك عرض امرأة متزوجة

جرمت محكمة جنايات جرش، برئاسة القاضي حسام الدين عبيدات، وعضوية القاضي علاء الدين النسور، شابا ثلاثينيا بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد إدانته بجرمي السلب وهتك العرض.

وتتلخص وقائع القضية، حسب لائحة الاتهام، بأن المتهم دخل إلى أحد المنازل في محافظة جرش، بعد أن غادر صاحب المنزل لأداء صلاة الفجر، وبقي في المنزل حتى غادر الأولاد إلى المدارس، ثم دخل إلى غرفة النوم ووضع سكينا على رقبة السيدة وقام بسرقة مصاغا ذهبيا من عنقها وأساور كانت في يدها وتمكن من هتك عرضها بعد تربيطها.

وقد دانت المحكمة المتهم بالأشغال المؤقتة عن جرم السلب مدة 10 سنوات، والأشغال المؤقتة عن جرم هتك العرض مدة 10 سنوات وقررت تنفيذ إحدى العقوبات بحقه ومصادرة الأداة الحادة.

يذكر ان القرار صدر وجاهيا بحق ذلك الشخص ونافذا بالحال وقابلا للاستئناف.

وكانت المحكمة قد غلظت العقوبة بحق المدان لبشاعة الجرم وتحقيقا للردع العام والخاص.

والجدير بالذكر ان التعديلات التي طرأت على نصوص قانون العقوبات المادة 25 بتفعيل العقوبات المجتمعية البديلة للحبس في القضايا التي تقع على الأموال على ان لا تزيد العقوبة عن الحبس سنة واحدة، واستثنت من ذلك الجرائم الواقعة على الاشخاص لخطورة الحالة الاجرامية.