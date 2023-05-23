طقس ربيعي معتدل اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة



عمان – يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، هناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة، ولاسيما في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم غدٍ الأربعاء، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لسقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، يوم الخميس، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13، وفي مرتفعات الشراة 25 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الأغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 34 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.

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