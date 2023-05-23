القبض على عدد من المتورطين بقضايا المخدرات والسلاح



عمان – تعاملت الكوادر العاملة في إدارة مكافحة المخدرات خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من قضايا الاتجار وترويج المخدرات والسلاح في العاصمة وإربد والرمثا وغرب البلقاء.

ففي القضية الأولى في محافظة العاصمة جرت مداهمة ثلاثة أشخاص من تجّار المخدرات بعد جمع المعلومات حولهم والتأكد من حيازتهم لكميات كبيرة من المخدرات، وقد أُلقي القبض عليهم بعد أن أبدوا مقاومة للقوة الأمنية، وضُبط بحوزتهم 42 كف حشيش و 3000 حبة مخدرة.

وفي لواء الرمثا تمت متابعة معلومات وردت عن شخصين من جنسية عربية وقيامهما بالاتجار بالأسلحة النارية، فجرى بعد ذلك التأكد بالطرق الاستخبارية كافة من صحة المعلومات، فتمت مداهمتهما وألقي القبض عليهما وضُبط داخل منزليهما على 14 قطعة سلاح أحدها أوتوماتيكيا.

وفي محافظة إربد دوهمت إحدى الشقق التي يستخدمها مروّجون للمخدرات لممارسة نشاطاتهم الإجرامية، وأُلقي القبض داخلها على 5 مروجين أحدهم مصنف بالخطر وبتفتيش المكان عُثر على كميات متفرّقة من المواد المخدرة والمُعدة للبيع.

وفي القضية الأخيرة، وهي في إحدى مناطق غرب البلقاء، فقد تمت مداهمة منزل أحد الأشخاص والذي استخدمه لزراعة مادة الماريجوانا المخدرة، وأُلقي القبض عليه بعد مقاومة شديدة، وضُبطت مجموعة من أشتال الماريجوانا الخضراء والمجفّفة داخل المنزل.