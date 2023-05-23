الإعلام العبري ينشر وثائق تكشف أن حرب 67 كانت استكمالاً للعدوان الثلاثي الذي فشل عام 1956 في "سحق" عبد الناصر
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جرينتش+2 10:27
الإعلام العبري ينشر وثائق تكشف أن حرب 67 كانت استكمالاً للعدوان الثلاثي الذي فشل عام 1956 في “سحق” عبد الناصر
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