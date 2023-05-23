الإعلام العبري ينشر وثائق تكشف أن حرب 67 كانت استكمالاً للعدوان الثلاثي الذي فشل عام 1956 في “سحق” عبد الناصر

تل أبيب – نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، وثائق أمريكية خطيرة حول السبب الحقيقي وراء اندلاع حرب عام 1956، أو ما يعرف بـ”العدوان الثلاثي” على مصر.

ونقل موقع “مكور راشون” الإخباري العبري مقالا تم نشره في صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الجمعة 16 يونيو من عام 1967 يضم العديد من الوثائق والخرائط لحربي 56 و67، والسبب الحقيقي وراء الهجوم الكاسح الذي شنته تل أبيب على شبه جزيرة سيناء.

وأوضح الموقع أن حرب 67 كانت استكمالا للعملية العسكرية التي فشلت عام 1956، والتي خاضتها كل من فرنسا وإنجلترا وإسرائيل ضد مصر بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن اقتناء مصر السلاح السوفيتي عام 1955 كان الشرارة الأولى لهذه الحروب والسبب الحقيقي لاندلاعها.

وقال الموقع العبري إن زعيم إسرائيل الأكثر ديناميكية، الجنرال موشيه دايان وزير الجيش الإسرائيلي خلال حرب 1967، كان هو مهندس النصر في الحربين ضد مصر والعرب، حيث أنه كان يعد الخليفة السياسي لديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، وأنه من خطط بالفعل للحرب منذ أكتوبر 1955، عندما أصبح نطاق صفقة الأسلحة السوفيتية الأولى مع مصر واضحا، وحينها قرر بن غوريون أنه يجب “سحق” الرئيس المصري جمال عبد الناصر، موضحا أن حرب السويس عام 1956 ترتبط ارتباطا مباشرًا بهذا الأمر.

وأوضح الموقع أن الإسرائيليين، بمساعدة البريطانيين والفرنسيين، اجتاحوا معظم شبه جزيرة سيناء عام 1956، وكسروا ظهر المقاومة المصرية في غضون خمسة أيام، حيث نشر الموقع خرائط التقدم العسكري، يوما بعد يوم، في الفترة الحاسمة للحرب.

وفي صدر الصفحة الأولى لنيويورك تايمز جاء مانشيت الصحيفة: “الولايات المتحدة تعلن حالة طوارئ نفطية”، وفي نفس الصفحة نشرت الصحيفة تقارير حول تغطيتها لحرب 67، كما ضمت تغطية للحرب في فيتنام، وتقريرا حول التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وأن الإسرائيليين يحتفظون بالمستويات الحدودية التي كسبوها في الحرب، وتهديد السوفييت بقطع العلاقات مع إسرائيل.