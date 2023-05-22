حملة مرورية واسعة لضبط مخالفات عدم استخدام حزام الأمان

أكد نائب مدير إدارة السير، العقيد أنور الخرابشة، أنه لا صحة للمعلومات حول مخالفة مرافق السائق على الهوية في حال عدم ارتدائه لحزام الأمان، موضحا أن المخالفة ستحرر بحق سائق المركبة.

ودعا الخرابشة إلى ضرورة استخدام حزام الأمان من قبل الركاب، الأمر الذي يخفف من الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية أو الوقوف المفاجئ.

وأشار إلى بدء مديرية الأمن العام، صباح اليوم الاثنين، بتشديد الرقابة على مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان من قبل سائقي المركبات ومرافقيهم لخطورة هذه الممارسة التي تعد بالأصل مخالفة لقانون السير استنادا إلى المادة 38 من ذات القانون.

ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تهدف من خلال إجراءاتها وخططها المرورية والتوعوية إلى توفير الأمن والسلامة للمواطنين على الطرقات والحفاظ على الأرواح، داعيا الجميع إلى التعاون لترسيخ ثقافة مرورية أكثر أمنا لمستخدمي الطريق.

وهكذا فقد بدأت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة مرورية واسعة لضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام بحزام الأمان.

وأوضحت المديرية أن الحملة تأتي تطبيقا لنص المادة 38 من قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 البند 36،22 على أنه يعاقب بغرامة مالية مقدارها 15 دينارا كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة دون استخدام حزام الأمان، أو تحميل الأطفال دون سن 10 سنوات في المقاعد الأمامية لسيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.

وستشمل الحملة جميع المركبات سواء المدنية أو العسكرية، نظرا لأن مديرية الأمن العام هي الجهة الرقابية والمصرح لها بتنفيذ القانون على الجميع “فمن باب أولى التزام مرتباتها بقواعد وأولويات المرور قبل تطبيقه على المواطن”.

وقالت المديرية: “إنه وفق دراسات علمية وعملية تبين أن استخدام حزام الأمان من قبل السائق والركاب يخفف من الإصابات الخطرة بنسبة 50-60%”.

وأكدت أنه “نتيجة لعدم تقيد البعض من السواقين والمستهترين بأرواح المواطنين بقواعد وأولويات السلامة المرورية، إلا أن الطرق ما تزال تحصد مزيدا من أرواح المواطنين الأبرياء صباحًا ومساءً، وتسبب خسائر بشرية ومادية”.