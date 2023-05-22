الفيصلي يلتقي الوحدات بافتتاح بطولة القدس والكرامة في فلسطين

تقرر ان يمثل فريقا الفيصلي والوحدات الكرة الأردنية في بطولة القدس والكرامة لكرة القدم بنسختها الثانية، والتي تقام في فلسطين اعتبارا من يوم 29 الحالي.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن مواعيد مباريات بطولة القدس والكرامة، حيث قررت اللجنة المنظمة أن تجمع مباراة نصف النهائي الأولى بين الفيصلي والوحدات، والثانية بين هلال القدس وجبل المكبر الفلسطينيين.

وتنطلق البطولة اعتبارا من 29 الحالي، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في مدينة القدس، بلقاء يجمع الوحدات والفيصلي، وفي اليوم التالي يواجه هلال القدس نظيره جبل المكبر.

وكان الوحدات قد نجح في الظفر بلقب النسخة الماضية، التي شارك فيها من الأردن أيضا الفيصلي والرمثا.

ويحرص الأردن على المشاركة في هذه البطولة دعما للكرة الفلسطينية.

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