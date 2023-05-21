وسط ترحيب تحالف القوى السياسية السوداني.. أمريكا والسعودية تؤكدان توقيع طرفي الصراع على وقف لإطلاق النار 7 أيام

القاهرة (رويترز) – رحبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، وهي تحالف يضم مجموعة من الأحزاب السياسية المؤيدة للحكم الديمقراطي، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه، مساء امس السبت، بين طرفي الصراع في السودان.

ووقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، مع دخول القتال الذي أدخل البلاد في حالة من الفوضى وشرد أكثر من مليون أسبوعه السادس.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان: “ندعو في قوى الحرية والتغيير للالتزام الكامل بإعلان مبادئ جدة وباتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية ونأمل بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه الحرب اللعينة”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية قد اعلنتا في بيان مشترك إن طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وقعا في وقت متأخر من يوم امس السبت، على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام.

وجاء في البيان المشترك أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية. كما اتفق الطرفان على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.

كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدرين أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وذلك مع دخول القتال أسبوعه السادس. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين الساعة 9:45 مساء.

وقال البيان المشترك “من المعروف أن الطرفين قد سبق لهما الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي لم يتم العمل به”.

وأضاف البيان أنه خلافا للاتفاقات السابقة فإن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه في مدينة جدة السعودية ستدعمه آليه مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة دوليا من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم امس السبت، إنه تحدث مع قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن الجهود الجارية للتوصل لوقف قصير آخر لإطلاق النار في السودان.

وكتب بلينكن في تغريدة على منصة تويتر “تحدثت هذا الصباح مع الفريق أول ركن (عبد الفتاح) البرهان بشأن المحادثات الجارية للتوصل لوقف فعال قصير الأجل لإطلاق النار بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يشتد احتياج الشعب السوداني إليها”.