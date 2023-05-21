طقس ربيعي معتدل اليوم الاحد، ومنخفض خماسيني غدًا

عمان – تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ولا سيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين، بمنخفض خماسيني، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء جافة ومغبرة وحارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 17، وفي مرتفعات الشراة 21 – 15، وفي مناطق البادية 28 – 19، وفي مناطق السهول 26 – 20، وفي الأغوار الشمالية 33 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 27، وفي البحر الميت 34 – 26، وفي خليج العقبة 36 – 27 درجة مئوية.

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