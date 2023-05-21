ضبط سائق باص قطع الإشارة الحمراء 3 مرات بمنطقة الزرقاء

الزرقاء – أعلنت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام، اليوم الأحد، عن ضبط سائق حافلة ركوب عمومي، تجاوز سائقها الإشارة الضوئية 3 مرات برحلة واحدة يوم أمس في محافظة الزرقاء.

وقال ضابط عمليات السير انه بعد متابعة ملحوظة تم ضبط الحافلة وسائقها وتحويله للحاكم الإداري، بعد حجز الحافلة داخل منطقة الحجز المخصصة، بالإضافة لحجز رخصة الاقتناء والقيادة والتي سيتم حجزها لمدة ٦٠ يوم، وإيقافه عن العمل بها بناء على نظام النقاط المرورية، بعد أن تم تسجيل ١٨ نقطه بسجله المروري بعد أن كرر ارتكاب المخالفة نفسها ٣ مرات.