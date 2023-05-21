إصابة جندي اسرائيلي جراء عملية دهس في بلدة حوارة

نابلس- قالت مصادر عبرية ان جنديا اسرائيليا اصيب بجراح جراء عملية دهس وقعت، مساء اليوم الاحد، ببلدة حوارة جنوب نابلس.

وأضافت ان منفذ العملية قد انسحب من المكان.

واشارت الى ان جيش الاحتلال قد دفع بقوات كبيرة إلى المكان، بحثا عن المنفذ.

وفي التفاصيل، أصيب جندي إسرائيلي بجراح مساء اليوم الأحد بعملية دهس في شارع حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شابا قام بمحاولة دهس عدد من جنود الاحتلال في حوارة، وتمكن من دهس أحدهم ثم لاذ بالفرار من المنطقة.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي، أن جنديًا إسرائيليًا أصيب بجروح، في عملية دهس وقعت ببلدة حوارة جنوب نابلس، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب.

وقالت القناة 7 الإسرائيلية، إن طواقم الإسعاف الإسرائيلي نقلت الجندي المصاب بعملية الدهس في حوارة، إلى مستشفى بلينسون لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل بلدة بورين جنوب نابلس، وشرعت بعمليات تمشيط عقب عملية الدهس.