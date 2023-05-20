40 إصابة جراء انقلاب حافلة بمنطقة دابوق في عمان

عمان – أصيب 40 شخصا نتيجة حادث تدهور حافلة وانقلابها في محافظة العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفرق المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة تعاملت، اليوم السبت، مع حادث تدهور حافلة وانقلابها بمنطقة دابوق.

وبين” أنه نتج عن الحادث إصابة 40 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، فيما عملت فرق الدفاع المدني على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

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