قمة يحضرها زيلينسكي العربية على أرض الحرمين !!

قمة الدراما حين تَفَاجأ الشعب العربى بحضور فولوديمير زيلينسكي الممثل الكوميدى السابق والرئيس الأوكراني الحالي !

أين ؟

على مائدة القمة العربية ال 32 بجدة .

ووجه المأساة الأغريقية تجلت , لحظة تفاؤل الشعب العربى خيرًا بحضور الرئيس السورى بشار الأسد القمة المنوه عنها , وتصحيح مسار النشاز والخطيئة التى أوقع فيها حمد بن جاسم وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطرى السابق الجامعة العربية – لتعود سورية الى مقعدها المؤسس بالجامعة العربية .

فى المقابل قاطع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون القمة العربية بجده ( وهو المُحِق), ردًا على مقاطعة الملك السعودى وولى عهده القمة السابقة بالجزائر , وإجهاض السعودية وقطر محاولة الحكومة الجزائرية عوده سورية للجامعة .

تعود سورية للجامعة ويشارك الأسد الحضور قمة جدة – لينجلي عن الأمير السعودي أنه الفاعل .

فيثور السؤال ..

ما هي عاقبة ان تتخلى السعودية عن عنادها بعودة سورية وحضور الأسد؟

الأجابة – أن توجه الدعوة لزيلينسكى لحضور القمة !

لم يشأ الممثل الأوكرانى أن يضع ثمة مساحيق ولا أن يرتدى قفازًا يخفى ايادى جيشه الملطخة بدماء الشعب العراقي .

جاء سافرًا ليدغدغ عواطف القمة بمسلمى أوكرانيا وكأنهم شيوخ الإسلام , هذا ظاهرًا , فيما هو من وراء الكواليس يصمهم بالعنصرية .

وهو العنصرى… وتعضيدًا لعنصريته كان المدمن على شرب نخب قتل الصهاينة بدم بارد لشعبنا الفلسطينى , وهو رفيق نتنياهو وكل النخب السياسية الحالية للكيان الغاصب .

رفع الكاسات أنتصار لإرهاب الجيش الإسرائيلى بقتل العزل واعتقال الآلاف وهدم بيوت الفلسطينيين واقامة المستوطنات للقطعان .

مغزى دعوة السعودية زيلينسكي وحضوره قمة جده تعضيد تفرد أمريكا بانتهاك حرمة شعوب العالم – وفرض الكيان الإسرائيلي كأمر واقع

ويبقى الأكثر خطورة أن تواصل الجامعة العربية مماتها , وتتحول الى جامعة شرق أوسطية لغتها الرسمية العبرية .!

ولا حول ولا قوة الا بالله .

*كاتب ومحامى – مصرى