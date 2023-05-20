الكويت تعتزم التعاقد مع مئات المعلمين من الأردن وفلسطين

الكويت – ذكرت الصحف الكويتية، إن وزارة التربية هناك تتجه للتعاقد مع 600 معلم ومعلمة من الأردن وفلسطين، لسد النقص في المدارس وتوفير متطلباتها من المعلمين.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، فإن عدد التخصصات المطلوبة من التعاقدات الخارجية للعام المقبل 8 تخصصات هي: اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا، للذكور والإناث.

وقالت الصحيفة ، “ان القطاع الإداري الكويتي تلقى كتابا من وكيل وزارة التربية الكويتي بتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام، أسامة السلطان باحتياجات المدارس من المعلمين غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل”.

وأضافت: “ان السلطان حدد دولتين فقط هما الأردن وفلسطين لاستقدام معلمين ومعلمات جدد منهما عبر لجان التعاقدات الخارجية، ولن يتم قبول اية جنسية أخرى مقيمة في بلد التعاقد، في حين لم يتم تحديد موعد الإعلان الرسمي عن هذه التعاقدات وتقديم الطلبات الكترونياً أو توقيت سفر اللجان بسبب الظروف التي تمر بها التربية والفراغ الاداري الذي تعانيه، متوقعة ان يتم تحديدها بعد انتهاء اختبارات نهاية العام وتعيين وكيل وزارة بالأصالة”.

وأشارت إلى أن الإعلان عن فتح باب التعاقد الخارجي مجدداً لأعضاء الهيئة التعليمية من الأردن وفلسطين، للعمل في قطاع التعليم العام الكويتي للعام الدراسي المقبل 2023 – 2024 جاهز في القطاع الإداري، وفي انتظار الضوء الأخضر لنشر الإعلان الرسمي على صفحات الوزارة.

وكانت وزارة التربية في الكويت، أعلنت قبل أشهر، إنهاء خدمات قرابة ألفي معلم، معظمهم من الجنسية المصرية.