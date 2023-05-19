في رسالة للقمة بجدة.. بوتين يعرب عن اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية لمواجهة التحديات معاً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده تولي اهتمام كبيراً لتطوير العلاقات الودية والشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك في رسالة بعثها بوتين للمشاركين في القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، ونشر نصها على موقع الرئاسة الروسية “الكرملين” الالكتروني.

وأضاف أن “بلاده مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية، من أجل مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة بشكل فعال”، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وأكد أن “بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية وتعاون الشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل الاستجابة للتهديدات والتحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة، بشكل فعال”.

وأضاف بوتين: “نحن عازمون على مواصلة دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمي للقضايا الإقليمية الحادة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الاحترام الثابت لسيادة الدولة وأحكام القانون الدولي القائمة”.

وأكد أن بلاده “ستستمر في تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المقاربات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية التي تستضيف صاحبتها السعودية، القمة الحالية لجامعة الدول العربية “.

وختم قائلاً: “نعتقد أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي مصالحنا المشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلا وديمقراطية للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع”.

تجدر الإشارة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل جدة بوقت سابق الجمعة، للمشاركة بالقمة العربية، في أول زيارة له للبلاد منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.​​​​​​​